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Рафал Поборски: Азербайджан для Польши - ключевой партнер на Южном Кавказе

Рафал Поборски: Азербайджан для Польши - ключевой партнер на Южном Кавказе Азербайджан для Польши - ключевой партнер на Южном Кавказе.
Внешняя политика
3 мая 2023 г. 19:53
Рафал Поборски: Азербайджан для Польши - ключевой партнер на Южном Кавказе

Азербайджан для Польши - ключевой партнер на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом заявил посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски на мероприятию по случаю 232-ой годовщины дня Конституции Польши.

Он отметил, что отношения между странами развиваются динамически, главной сферой сотрудничества является экономика, где наблюдается существенный рост.

"По статистике за январь-февраль этого года экспорт Польши в Азербайджан увеличился более чем на 98%, а экспорт Азербайджана в Польшу - более чем в 5,5 раза. Возрастает интерес предпринимателей наших стран к двустороннему сотрудничеству. Только за последние месяцы наше посольство инициировало ряд бизнес-миссий в Польшу для азербайджанских партнеров",- сказал он.

Дипломат отметил, что Польша поддерживает усилия ЕС в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

По словам посла, развитию взаимных контактов между бизнесменами и гражданами двух стран способствует и запуск около года назад прямого рейса по маршруту Варшава-Баку польской авиакомпанией LOT.

"Одним словом, мы пытаемся расширить традиционные направления польско-азербайджанского сотрудничества, стимулировать расширение контактов и исследовать новые возможности для взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Например, мы уже более года успешно реализуем программу V4-Azerbaijan Tech Bridge. Он поддерживает финансирование инноваций и стартап-сотрудничество между Вышеградской группой и Азербайджаном. На данный момент количество азербайджанских стартапов, вовлеченных в рамках программы, превысило 80", - добавил посол.

Он также отметил, что для Польши Азербайджан поставщик энергоресурсов в Евросоюз, а также ключевой партнер в реализации трансконтинентальных транспортных маршрутов: "Несомненно, после успешного завершения продолжающихся мирных переговоров с Арменией эта роль Азербайджана усилится. Поэтому мы продолжаем поддерживать усилия ЕС и США по стабилизации региона. Установление справедливых, долгосрочных и мирных отношений между народами Южного Кавказа является необходимым условием их развития" .

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Версия на азербайджанском языке Rafal Poborski: “Azərbaycan Cənubi Qafqazda Polşa üçün əsas tərəfdaşdır”

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