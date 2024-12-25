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Радев выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета

Радев выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета Президент Болгарии Румен Радев выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 19:25
Радев выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета

Президент Болгарии Румен Радев выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Как сообщает Report об этом болгарский лидер написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Болгария скорбит о жертвах в результате крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших в этом трагическом инциденте и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Радев.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. Согласно последней информации в авиакатастрофе выжили 32 человека. В Азербайджане в связи с инцидентом 26 декабря объявлен траур.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan Prezidenti təyyarə qəzası ilə bağlı Azərbaycana başsağlığı verib
Версия на английском языке Rumen Radev expresses condolences to Azerbaijan over airplane crash

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