Румен Радев: Президент Ильхам Алиев доказал, что Азербайджан является надежным партнером

Президент Ильхам Алиев доказал, что Азербайджан является надежным партнером.
Как передает Report, об этом президент Болгарии Румен Радев заявил на подписании меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии Bulgartransgaz, Румынии Трансгаз, Венгрии FGSZ, Словакии Eustream и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).
По его словам, подписание меморандума является важным достижением и показателем долгих и устойчивых отношений между Азербайджаном и Болгарией.
"Болгария получает из Азербайджана все необходимые объемы природного газа согласно всем договоренностям. Азербайджан также является важным и доверенным партнером ЕС", - сказал Румен Радев.
Президент Болгарии отметил, что война в Украине вынудила европейские страны искать новые пути энергопоставок.