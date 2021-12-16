Работы над новым соглашением о партнерстве между Азербайджаном и Европейским Союзом завершены на 90 процентов

15 декабря в столице Королевства Бельгия Брюсселе состоялся VI Саммит Восточного партнерства Европейского Союза.

15 декабря в столице Королевства Бельгия Брюсселе состоялся VI Саммит Восточного партнерства Европейского Союза.

Как передает Report, в Саммите принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на саммите.

Отметив успешное развитие связей Азербайджана с Европейским Союзом, Президент Ильхам Алиев подчеркнул значение документа «Приоритеты партнерства», парафированного между Европейским Союзом и Азербайджаном в 2018 году. Отметив, что 90 процентов работы над новым соглашением о партнерстве между Азербайджаном и Европейским Союзом завершено, Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что работа над остальной частью документа будет закончена в результате переговоров, которые планируется провести в предстоящий период. Глава государства сказал, что Азербайджан подписал с 9 государствами-членами Европейского Союза, то есть третью стран-участниц структуры, документы о стратегическом партнерстве. Он отметил, что эти документы о стратегическом партнерстве, подписанные на двусторонней основе, демонстрируют характер наших связей.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением напомнил о визите президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в июле нынешнего года в регион Южного Кавказа, в том числе Азербайджан, и встречах, проведенных с ним в рамках визита, подчеркнул, что в ходе них были подробно обсуждены региональные вопросы.

Глава государства поблагодарил президента Совета Европейского Союза за постоянное внимание к региональным вопросам, вклад в данные процессы и их поддержку. В этом контексте он особо отметил, что продолжавшиеся около 5 часов обсуждения между Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, проведенные 14 декабря по инициативе Шарля Мишеля, прошли в конструктивной обстановке. Президент Ильхам Алиев подчеркнул вклад Шарля Мишеля в нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. Он также сказал, что эти переговоры, проведенные по инициативе Шарля Мишеля, были очень практичными и носили обстоятельный характер, здесь обсуждались такие вопросы, как нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном, делимитация и демаркация границ, прокладка транспортной инфраструктуры, в частности, железнодорожной линии, отметил, что в конечном итоге они прошли эффективно и прагматично.