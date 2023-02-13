Работники органов юстиции и судьи оказали поддержку пострадавшим в результате землетрясения в Турции

Работники органов юстиции Азербайджана и судьи оказали поддержку пострадавшим в результате землетрясении в Турции.

Работники органов юстиции Азербайджана и судьи оказали поддержку пострадавшим в результате землетрясении в Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве юстиции Азербайджана.

Работники органов юстиции, а также судьи апелляционных судов и судов первой инстанции перечислили на счет Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции более 505 тыс. манатов.

Министерство юстиции Азербайджана также выразило соболезнования Министерству юстиции Турции и посольству Турции в Азербайджане в связи с многочисленными человеческими жертвами.

Отметим, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах.

По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли свыше 31 тыс. человек.