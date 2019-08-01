Захарова: Рабочая группа высокого уровня по вопросам Каспия активно работает

Первый Каспийский экономический форум придаст мощный импульс торгово-экономическому сотрудничеству прикаспийских стран.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"12 августа в Туркменистане состоится первый Каспийский экономический форум. Это масштабное мероприятие, которое призвано дать мощный импульс торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству на Каспии", - заявила М.Захарова.

По ее словам, форуму будут предшествовать встречи министров экономики и министров транспорта стран Каспийской пятерки.

"Активно заработала созданная под эгидой МИД в соответствии с прошлогодним решением президентов прикаспийских стран межгосударственная рабочая группа высокого уровня по вопросам Каспийского моря. Начались предусмотренные Конвенцией пятисторонние переговоры по соглашению о методике установления прямых исходных линий на Каспии, идет работа над текстом соглашения о сотрудничестве в поиске и спасении, в сфере морского транспорта, научных исследований, безопасности мореплавания, борьбы с браконьерством и наркотрафиком", - подчеркнула представитель российского МИД.

М.Захарова отметила, что российская сторона всемерно поддерживает динамичное многопрофильное сотрудничество прибрежных стран.