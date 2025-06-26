О нас

Рабочая группа по межпарламентским связям с Великобританией направила депутатам этой страны письмо протеста

Рабочая группа по межпарламентским связям с Великобританией направила депутатам этой страны письмо протеста Рабочая группа по межпарламентским связям с Великобританией направила депутатам этой страны письмо протеста
Внешняя политика
26 июня 2025 г. 19:18
Рабочая группа по межпарламентским связям с Великобританией направила депутатам этой страны письмо протеста

Руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан — Великобритания Фариз Исмайылзаде направил протестное письмо в адрес членов парламента Соединённого Королевства Джима Шеннона и лорда Алтона в ответ на их публичное обращение от 18 июня 2025 года в поддержку "Швейцарской мирной инициативы".

Как сообщает Report, в письме подчеркивается:

"Мы высоко ценим интерес международного сообщества к обеспечению мира и стабильности в нашем регионе. Однако заявления и инициативы, направленные на достижение устойчивого мира, должны основываться на фактах, нормах международного права, принципах суверенитета и территориальной целостности. В связи с вашим обращением в поддержку так называемой "Швейцарской мирной инициативы" по "Нагорному Карабаху" (напоминаем, что в Азербайджане не существует административной единицы под таким названием), считаем необходимым донести до вас объективную информацию".

В письме напомнено, что в результате оккупации Карабаха Арменией около миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома. Оккупация сопровождалась тяжкими преступлениями, включая Ходжалинский геноцид, разрушением городов и сёл, уничтожением культурного и религиозного наследия, а также экологическим ущербом. Подчёркивается, что международное сообщество на протяжении многих лет игнорировало страдания азербайджанских вынужденных переселенцев.

Также указано, что Армения умышленно минировала оккупированные территории, в результате чего Азербайджан стал одной из самых пострадавших от мин стран в мире. Мины продолжают убивать и калечить мирных жителей, мешают возвращению переселенцев и восстановительным работам.

В письме подчёркивается, что Армения отказывается предоставлять информацию о местах массовых захоронений, где, предположительно, находятся останки около 4 тысяч пропавших без вести азербайджанцев, включая женщин и детей.

Авторы письма отмечают, что в течение многих лет армянские лидеры разжигали этническую ненависть, открыто оправдывали этнические чистки и не понесли никакой ответственности за совершённые преступления. Преступники продолжают восприниматься в армянском обществе как герои.

Отмечено также, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в полном соответствии с международным правом, Уставом ООН и резолюциями Совбеза ООН № 822, 853, 874 и 884.

Письмо подчёркивает, что Азербайджан является многонациональной и многоконфессиональной страной с традицией мирного сосуществования. После восстановления контроля над своими территориями ни один армянин не был насильно изгнан — они покинули регион добровольно, под влиянием армянской пропаганды. При этом на этих территориях в период оккупации незаконно были размещены армяне, не имеющие права на проживание там в соответствии с международным правом.

Также указано, что более 200 армян были освобождены в рамках гуманитарных жестов, а те, кто привлечён к ответственности, судятся за военные преступления, терроризм и насильственные исчезновения. Судебные процессы проходят в условиях прозрачности и с соблюдением всех юридических норм.

Авторы письма указывают, что переговоры по мирному соглашению фактически завершены, однако подписание документа тормозится из-за необходимости внесения изменений в армянскую Конституцию, где содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Подчёркивается, что устойчивый мир возможен лишь при отказе Армении — как властей, так и общества - от этих претензий.

"Так называемая “Швейцарская мирная инициатива” не только бесполезна, но и наносит вред хрупкому процессу мирного урегулирования между двумя странами. Интервенция внешних политиков и парламентариев с ограниченным пониманием регионального контекста лишь вредит нормализации", - говорится в письме.

Азербайджан продолжает выступать за диалог на основе взаимного уважения, справедливости и норм международного права, несмотря на возрастающую нестабильность в регионе и в мире.

В завершение письма выражена благодарность правительству Великобритании за последовательную поддержку территориальной целостности Азербайджана и призыв ко всем членам британского парламента, в том числе членам Межпартийной парламентской группы по вопросам свободы вероисповедания, проявлять осмотрительность и сдержанность в своих высказываниях, поддерживая мирный процесс.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Britaniya ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu bu ölkənin deputatlarına etiraz məktubu ünvanlayıb

Экслюзивные новости

Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi