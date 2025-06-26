Рабочая группа по межпарламентским связям с Великобританией направила депутатам этой страны письмо протеста

Рабочая группа по межпарламентским связям с Великобританией направила депутатам этой страны письмо протеста

Руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан — Великобритания Фариз Исмайылзаде направил протестное письмо в адрес членов парламента Соединённого Королевства Джима Шеннона и лорда Алтона в ответ на их публичное обращение от 18 июня 2025 года в поддержку "Швейцарской мирной инициативы".

Как сообщает Report , в письме подчеркивается:

"Мы высоко ценим интерес международного сообщества к обеспечению мира и стабильности в нашем регионе. Однако заявления и инициативы, направленные на достижение устойчивого мира, должны основываться на фактах, нормах международного права, принципах суверенитета и территориальной целостности. В связи с вашим обращением в поддержку так называемой "Швейцарской мирной инициативы" по "Нагорному Карабаху" (напоминаем, что в Азербайджане не существует административной единицы под таким названием), считаем необходимым донести до вас объективную информацию".

В письме напомнено, что в результате оккупации Карабаха Арменией около миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома. Оккупация сопровождалась тяжкими преступлениями, включая Ходжалинский геноцид, разрушением городов и сёл, уничтожением культурного и религиозного наследия, а также экологическим ущербом. Подчёркивается, что международное сообщество на протяжении многих лет игнорировало страдания азербайджанских вынужденных переселенцев.

Также указано, что Армения умышленно минировала оккупированные территории, в результате чего Азербайджан стал одной из самых пострадавших от мин стран в мире. Мины продолжают убивать и калечить мирных жителей, мешают возвращению переселенцев и восстановительным работам.

В письме подчёркивается, что Армения отказывается предоставлять информацию о местах массовых захоронений, где, предположительно, находятся останки около 4 тысяч пропавших без вести азербайджанцев, включая женщин и детей.

Авторы письма отмечают, что в течение многих лет армянские лидеры разжигали этническую ненависть, открыто оправдывали этнические чистки и не понесли никакой ответственности за совершённые преступления. Преступники продолжают восприниматься в армянском обществе как герои.

Отмечено также, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в полном соответствии с международным правом, Уставом ООН и резолюциями Совбеза ООН № 822, 853, 874 и 884.

Письмо подчёркивает, что Азербайджан является многонациональной и многоконфессиональной страной с традицией мирного сосуществования. После восстановления контроля над своими территориями ни один армянин не был насильно изгнан — они покинули регион добровольно, под влиянием армянской пропаганды. При этом на этих территориях в период оккупации незаконно были размещены армяне, не имеющие права на проживание там в соответствии с международным правом.

Также указано, что более 200 армян были освобождены в рамках гуманитарных жестов, а те, кто привлечён к ответственности, судятся за военные преступления, терроризм и насильственные исчезновения. Судебные процессы проходят в условиях прозрачности и с соблюдением всех юридических норм.

Авторы письма указывают, что переговоры по мирному соглашению фактически завершены, однако подписание документа тормозится из-за необходимости внесения изменений в армянскую Конституцию, где содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Подчёркивается, что устойчивый мир возможен лишь при отказе Армении — как властей, так и общества - от этих претензий.

"Так называемая “Швейцарская мирная инициатива” не только бесполезна, но и наносит вред хрупкому процессу мирного урегулирования между двумя странами. Интервенция внешних политиков и парламентариев с ограниченным пониманием регионального контекста лишь вредит нормализации", - говорится в письме.

Азербайджан продолжает выступать за диалог на основе взаимного уважения, справедливости и норм международного права, несмотря на возрастающую нестабильность в регионе и в мире.

В завершение письма выражена благодарность правительству Великобритании за последовательную поддержку территориальной целостности Азербайджана и призыв ко всем членам британского парламента, в том числе членам Межпартийной парламентской группы по вопросам свободы вероисповедания, проявлять осмотрительность и сдержанность в своих высказываниях, поддерживая мирный процесс.