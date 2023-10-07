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Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Израиль осудила нападения на Израиль

Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Израиль осудила нападения на Израиль Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Израиль распространила заявление в связи с широкомасштабными атаками на Израиль.
Внешняя политика
7 октября 2023 г. 18:49
Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Израиль осудила нападения на Израиль

Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Израиль распространила заявление в связи с широкомасштабными атаками на Израиль.

Как передает Report, в тексте говорится:

"Мы решительно осуждаем сегодняшние нападения на Израиль с территории сектора Газа, которые сопровождались ракетными обстрелами, преднамеренно нацеленными на гражданские объекты, жилые районы и отдельных лиц.

Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Израиль выражает соболезнование семьям и родственникам погибших в результате этих жестоких атак и желает выздоровления раненым.

В это трудное время мы находимся рядом с народом Израиля»"

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-İsrail parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu İsrailə hücumları pisləyib

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