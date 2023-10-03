Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность.
Об этом Report сообщил руководитель рабочей группы Солтан Мамедов.
"Рабочая группа Милли Меджлиса по азербайджано-французским межпарламентским связям с сожалением восприняла информацию о приостановлении деятельности группы дружбы Франция-Азербайджан в Национальном собрании Франции и прекращении ее отношений с рабочей группой.
Принимая это во внимание, рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность и отношения с группой дружбы Франция-Азербайджан до тех пор, пока французская сторона не предпримет соответствующие шаги", - добавил С.Мамедов.