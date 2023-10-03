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Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность

Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность.
Внешняя политика
3 октября 2023 г. 14:19
Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность

Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность.

Об этом Report сообщил руководитель рабочей группы Солтан Мамедов.

"Рабочая группа Милли Меджлиса по азербайджано-французским межпарламентским связям с сожалением восприняла информацию о приостановлении деятельности группы дружбы Франция-Азербайджан в Национальном собрании Франции и прекращении ее отношений с рабочей группой.

Принимая это во внимание, рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность и отношения с группой дружбы Франция-Азербайджан до тех пор, пока французская сторона не предпримет соответствующие шаги", - добавил С.Мамедов.

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Версия на английском языке Working group on Azerbaijani-French interparliamentary relations suspends its activities
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Fransa parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu fəaliyyətini dayandırır

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