Рабочая группа осудила резолюцию Сената Чехии о ситуации в регионе

Принятая Сенатом Чешской Республики необъективная резолюция о ситуации в нашем регионе вызывает сожаление.

Принятая Сенатом Чешской Республики необъективная резолюция о ситуации в нашем регионе вызывает сожаление.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении азербайджано-чешской рабочей группы по межпарламентским связям.

"Выражаем свой категорический протест против этой предвзятой резолюции. Вновь мы становимся свидетелями того, как мировая общественность обманывается на ложные утверждения армянских лобби и его покровителей. И это несмотря на то, что рабочая группа на проведенных в парламенте Чешской Республики 18-20 октября встречах всесторонне проинформировала чешских коллег о политических и военных провокациях Армении, о мирных инициативах Азербайджана, о причинах, сути и результатах антитеррористических мероприятий, о действиях правительства Азербайджана в вопросе реинтеграции в азербайджанское общество жителей Карабаха армянского происхождения, а также о социальной и гуманитарной деятельности", - говорится в заявлении.

В заявлении с сожалением подчеркнуто, что влияние и нажим некоторых европейских стран, в особенности, деструктивных сил в Европейском парламенте, приводят к столь необъективным шагам и документам, направленным против Азербайджана, что уже само по себе наглядно демонстрирует необоснованность выдвигаемых в подобных документах претензий.

"Отмеченная выше резолюция вызывает особенное сожаление по причине ряда содержащихся в ней пунктов. Искажение названия Карабахского региона Азербайджана воспринимается нами как шаг, направленный против территориальной целостности нашей страны. Нам хотелось бы напомнить Сенату Чешской Республики, что сотрудники специализированных структур ООН дважды посещали регион, после чего подтвердили в своих отчетах отсутствие каких-либо актов насилия против гражданского населения. В связи с содержащимся в данной резолюции призывом к недопущению урона памятникам культуры и истории мы заявляем, что все религиозные и культурные памятники Азербайджана охраняются государством – без какой-либо дискриминации. Мы, в свою очередь, призывает чешских коллег обратить внимание на то, что Армения уничтожила сотни памятников истории, культуры и религии, принадлежащих азербайджанцам, как на наших землях, бывших под оккупацией в течение 30 лет, так и на территории нынешней Армении", - говорится в заявлении.