Рабочая группа межправкомиссии Израиль-Азербайджан посетила Израиль

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Рабочая группа межправительственной комиссии Израиль-Азербайджан посетила Израиль.

Как сообщает Report, в состав первой рабочей группы вошли руководитель аппарата Министерства налогов Назим Самедов, ректор Азербайджанского государственного университет нефти и промышленности Мустафа Бабанлы, исполнительный директор Франко-азербайджанского университета Вазех Аскеров, заместитель генерального директора Международного морского торгового порта Баку Фарид Ахмедов и другие.

В ходе визита делегация провела ряд встреч и переговоров, а также посетила один из самых северных городов Израиля Маалот-Тарших, мэром которого по итогам последних муниципальных выборов стал уроженец Баку - Аркадий Померанец.

В ходе беседы за круглым столом обсудили возможности дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в дошкольном и высшем образовании, туризме и промышленности.

Напомним, что комиссия была создана в декабре 2016 года решением президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху во время его визита в Азербайджан. Первое заседание комиссии состоялось в мае 2018 в Иерусалиме.