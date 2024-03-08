Раббани: Азербайджан не раз демонстрировал свою приверженность борьбе с исламофобией

Азербайджан не раз демонстрировал свою приверженность борьбе с исламофобией.

Азербайджан не раз демонстрировал свою приверженность борьбе с исламофобией.

Об этом Report заявил управляющий директор британской организации CAGE International Мухаммад Абдур Раббани.

По его словам, проходящая сегодня в Баку международная конференция "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" важна тем, что становится платформой для людей, готовых бороться с этим глобальным вызовом.

"Я участвовал во многих международных конференциях и могу сказать, что чаще всего они бывают эффективными, но результаты не всегда приходят мгновенно. Их нужно подождать", - добавил он.

В Баку сегодня проходит международная конференция на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году". Мероприятие организовано Бакинским международным центром мультикультурализма, Центром анализа международных отношений, Форумом межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группой.

В ней принимают участие 130 гостей из более чем 30 стран мира, включая ученых, экспертов международных организаций, религиозных деятелей и представителей неправительственных организаций, а также местных экспертов, представителей госструктур, руководителей религиозных общин и др.