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Пятеро детей и беременная женщина возвращены в Азербайджан из временного лагеря в Дагестане

Пятеро детей и беременная женщина возвращены в Азербайджан из временного лагеря в Дагестане Пятеро маленьких детей и беременную женщину, находившихся во временном лагере для граждан Азербайджана в Дагестане, удалось вернуть на родину. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила &уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Еж
Внешняя политика
9 июля 2020 г. 14:11
Пятеро детей и беременная женщина возвращены в Азербайджан из временного лагеря в Дагестане

Пятеро маленьких детей и беременную женщину, находившихся во временном лагере для граждан Азербайджана в Дагестане, удалось вернуть на родину. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила  уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова.

"Посетила палаточный лагерь, развернутый для граждан Азербайджана, где, по поступившей информации, находились маленькие дети. В условиях чрезвычайной жары и угрозы инфицирования это могло быть очень опасно. В лагере оказались пять детей и беременная женщина, причем один из детей перенес тяжелую операцию и трепанацию черепа. ..Оперативно удалось организовать их отправку домой в Азербайджан", - отметила Ежова.

Она уточнила, что помощь в отправке детей и будущей мамы в Азербайджан оказали сотрудники Росгвардии, МЧС, а также власти Дербентского района.

Временный лагерь для граждан Азербайджана, ожидающих отправки через закрытую из-за пандемии коронавируса границу, развернут вблизи села Куллар Дербентского района.

По данным и. о. главы района Фуада Шихиева, отправки домой в настоящее время ожидают более 500 азербайджанских граждан. Ранее представители властей Дагестана и Азербайджана договорились об увеличении числа азербайджанцев, возвращающихся на родину через госграницу.

7 июля в Азербайджан из временного лагеря в Дагестане вернулись 250 граждан республики.

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Версия на азербайджанском языке Beş uşaq və hamilə qadın Dağıstandan geri qaytarılıb

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