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    Пярвиз Исмаилзаде назначен генконсулом Азербайджана в Батуми

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Пярвиз Джафар оглу Исмаилзаде назначен на должность генерального консула Азербайджанской Республики в городе Батуми Грузии.

    Как сообщает Report, 19 февраля президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. 

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