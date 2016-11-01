Путин: Азербайджано-российский межрегиональный форум способствует расширению экономического и финансового взаимодействия

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "Надеюсь, что нынешняя встреча пройдет в формате конструктивного диалога представителей органов власти и деловых кругов, экспертов и общественных организаций двух стран".

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина, зачитанного в ходе VII Азербайджано-российского межрегионального форума в Баку.

"В ее повестке найдут отражение такие важные вопросы, как расширение экономического и финансового взаимодействия, углубления кооперационных связей в научной, образовательной и культурной сферах. Желаю вам плодотворной работы и успешного претворения в жизнь намеченных планов на благо наших государств и народов", - отмечается в обращении российского президента.

В ходе форума планируются обсуждения в рамках круглых столов, на которых будут представлены туристические возможности регионов России и Азербайджана, проекты в туристической области, развитие промышленного потенциала двух стран.

Напомним, что VI Азербайджано-российский межрегиональный форум состоялся в Екатеринбурге.