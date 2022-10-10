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Путин заявил о нанесении массированного удара по объектам инфраструктуры Украины

Путин заявил о нанесении массированного удара по объектам инфраструктуры Украины Президент России Владимир Путин прокомментировал ракетные удары важным инфраструктурным объектам на территории Украины.
Внешняя политика
10 октября 2022 г. 14:33
Путин заявил о нанесении массированного удара по объектам инфраструктуры Украины

Президент России Владимир Путин прокомментировал ракетные удары по инфраструктурным объектам в Украине.

Как сообщает российское бюро Report, В.Путин на оперативном совещании Совбеза заявил, что в понедельник утром нанесен массированный удар по объектам в Украине - энергетической инфраструктуре, инфраструктуре военного управления и связи.

"Сегодня утром по предложению Минобороны нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны РФ будут жесткими и по масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых РФ", — заявил он.

По его словам, удары нанесены средствами морского, наземного и воздушного базирования.

Также Путин заявил, что украинские спецслужбы трижды пытались осуществить теракты на Курской АЭС и готовились подорвать "Турецкий поток".

Удары по всем крупным городам Украины были нанесены в понедельник утром, они были расценены как реакция Москвы на подрыв Крымского моста.

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Версия на английском языке Putin talks on massive strike on Ukraine’s infrastructure facilities

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