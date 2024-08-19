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Путин выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за внимание к русскому языку

Путин выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за внимание к русскому языку Президент России Владимир Путин выразил благодарность азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву за внимание к русскому языку.
Внешняя политика
19 августа 2024 г. 17:13
Путин выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за внимание к русскому языку

Президент России Владимир Путин выразил благодарность азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву за внимание к русскому языку.

Как сообщает Report, об этом заявил российский лидер в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с президентом Ильхамом Алиевым.

"В Азербайджане повсеместно и свободно используется русский язык. Чувствуем, что эту тенденцию всячески поддерживает руководство Азербайджанской Республики. Ильхам Гейдарович, мы Вам благодарны за это внимание к русскому языку", - сказал он.

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Версия на английском языке Putin expresses gratitude to President Ilham Aliyev for attention to Russian language
Версия на азербайджанском языке Putin rus dilinə göstərilən diqqətə görə İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib

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