Путин выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за внимание к русскому языку

Президент России Владимир Путин выразил благодарность азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву за внимание к русскому языку.
Как сообщает Report, об этом заявил российский лидер в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с президентом Ильхамом Алиевым.
"В Азербайджане повсеместно и свободно используется русский язык. Чувствуем, что эту тенденцию всячески поддерживает руководство Азербайджанской Республики. Ильхам Гейдарович, мы Вам благодарны за это внимание к русскому языку", - сказал он.