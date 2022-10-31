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Путин: Встреча в Сочи была очень полезной

Путин: Встреча в Сочи была очень полезной "По нашему общему мнению это была очень полезная встреча. Она создала очень хорошую атмосферу для будущих возможных договоренностей по некоторым принципиальным вопросам".
Внешняя политика
31 октября 2022 г. 22:15
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной

В ходе трехстороннего саммита в Сочи между президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении согласовано совместное заявление.

Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил в Сочи на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

"Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, что не все удалось согласовать. Некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста. Тем не менее, я согласен с общей оценкой в том, что встреча была полезной", — заявил президент РФ.

По его словам, это создает условия для "дальнейших шагов по урегулированию ситуации в целом".

"По нашему общему мнению это была очень полезная встреча. Она создала очень хорошую атмосферу для будущих возможных договоренностей по некоторым принципиальным вопросам", - заявил В. Путин.

Президент РФ подчеркнул, что Россия со своей стороны будет делать все, чтобы достичь полной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin: "Soçidəki görüş çox faydalı oldu"

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