Путин вручил государственную награду заместителю премьер-министра Азербайджана

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин вручил государственные награды четырем десяткам выдающихся граждан.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, церемония награждения прошла сегодня в Екатерининском зале Первого корпуса Кремля.

Среди награжденных не только граждане России, но также граждане Азербайджана, Кыргызстана и Чехии.

Так, кавалерами Ордена Дружбы стали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и депутат Европейского парламента от Чешской Республики, замглавы делегации Европарламента в Комитете парламентского сотрудничества Россия - ЕС Йиржи Машталка.