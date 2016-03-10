Путин вручил государственную награду заместителю премьер-министра Азербайджана

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин вручил государственные награды четырем десяткам выдающихся граждан.
Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, церемония награждения прошла сегодня в Екатерининском зале Первого корпуса Кремля.
Среди награжденных не только граждане России, но также граждане Азербайджана, Кыргызстана и Чехии.
Так, кавалерами Ордена Дружбы стали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и депутат Европейского парламента от Чешской Республики, замглавы делегации Европарламента в Комитете парламентского сотрудничества Россия - ЕС Йиржи Машталка.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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