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Путин: Удалось поговорить с лидерами Азербайджана и Армении втроем

Путин: Удалось поговорить с лидерами Азербайджана и Армении втроем Президент России Владимир Путин сообщил, что ему вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном удалось втроем поговорить на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.
Внешняя политика
27 декабря 2022 г. 14:55
Путин: Удалось поговорить с лидерами Азербайджана и Армении втроем

Президент России Владимир Путин сообщил, что ему вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном удалось втроем поговорить на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Как сообщает российское бюро Report, об этом В. Путин заявил сегодня на двусторонней встрече с Пашиняном.

"Мы с вами еще вчера начали [разговор], и удалось втроем поговорить", – сказал Путин.

По словам российского лидера, главный вопрос - урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом, и нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Как и договорились, обсуждаем все эти вопросы в деталях", – отметил российский лидер.

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Версия на английском языке Putin says he held tripartite talks with leaders of Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке Putin: “Sankt-Peterburqda Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin üçtərəfli görüşünü keçirməyə nail olduq”

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