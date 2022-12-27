Путин: Удалось поговорить с лидерами Азербайджана и Армении втроем

Президент России Владимир Путин сообщил, что ему вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном удалось втроем поговорить на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин сообщил, что ему вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном удалось втроем поговорить на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Как сообщает российское бюро Report, об этом В. Путин заявил сегодня на двусторонней встрече с Пашиняном.

"Мы с вами еще вчера начали [разговор], и удалось втроем поговорить", – сказал Путин.

По словам российского лидера, главный вопрос - урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом, и нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Как и договорились, обсуждаем все эти вопросы в деталях", – отметил российский лидер.