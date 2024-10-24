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Путин: Участники "БРИКС плюс" рассмотрят наиболее волнующие мировое сообщество вопросы

Путин: Участники "БРИКС плюс" рассмотрят наиболее волнующие мировое сообщество вопросы Участники первого пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" рассмотрят наиболее волнующее мировое сообщество вопросы.
Внешняя политика
24 октября 2024 г. 12:10
Путин: Участники БРИКС плюс рассмотрят наиболее волнующие мировое сообщество вопросы

Участники первого пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" рассмотрят наиболее волнующие мировое сообщество вопросы.

Как передает корреспондент Report из Казани, об этом заявил президент РФ Владимир Путин открывая встречу на правах хозяина саммита.

По его словам, такой расширенный формат "хорошо себя показал".

"Тут у нас за общим столом представлены государства Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Согласно предлагаемой повестке, мы рассмотрим наиболее волнующие мировое сообщество вопросы, в том числе устойчивое развитие, адаптацию к изменениям климата, обмен технологиями и знаниями, и борьбу с терроризмом и трансграничной преступностью", - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что особое внимание будет уделено вопросам урегулирования конфликтов, в частности ситуации на Ближнем Востоке.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “BRICS+” iştirakçıları beynəlxalq ictimaiyyəti ən çox narahat edən məsələləri nəzərdən keçirəcəklər
Версия на английском языке Putin: BRICS Plus participants to consider most pressing issues for global community

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