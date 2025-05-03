Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном

Славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в те нелегкие годы, будут и впредь служить надежной основой для развития дружественных, союзнических отношений между Россией и Азербайджаном.

Славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в те нелегкие годы, будут и впредь служить надежной основой для развития дружественных, союзнических отношений между Россией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента России Владимира Путина, направленном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 80-летия Победы.

Он подчеркнул, что, отмечая эту юбилейную дату, граждане обеих стран воздают дань памяти тем, кто на полях сражений и в тылу, не щадя своих сил и самой жизни, приближал победу над нацистскими захватчиками.