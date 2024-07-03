О нас

Путин: Товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 13% в первом полугодии 2024 года

Путин: Товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 13% в первом полугодии 2024 года Товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 13% в первом полугодии 2024 года.
Внешняя политика
3 июля 2024 г. 13:51
Путин: Товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 13% в первом полугодии 2024 года

Товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 13% в первом полугодии 2024 года.

Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"По ключевому вопросу, а именно по вопросу торгово-экономического взаимодействия, наши отношения развиваются позитивно, с оборотом в четыре с лишним миллиарда [долларов США], и 4,5 [млрд долларов США] – это прямые инвестиции российские в экономику Азербайджана. Тенденция хорошая в первом полугодии - рост на 13%", - сказал он.

Он также предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обсудить развитие проекта коридора "Север - Юг".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Putin: Trade turnover between Russia and Azerbaijan increased by 13%
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin: “Bu il Rusiya ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi 13 % artıb”

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
2 июля 2024 г. 13:07
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
1 июля 2024 г. 15:09
В Иране завершилось голосование на выборах президента
В Иране завершилось голосование на выборах президента
29 июня 2024 г. 00:48
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
2 июля 2024 г. 11:22
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
1 июля 2024 г. 14:58
Жапаров: Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН
Жапаров: Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН
2 июля 2024 г. 11:33
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
29 июня 2024 г. 02:40
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
2 июля 2024 г. 18:30
Установлен новый тариф на пассажирские перевозки по маршруту Баку - Сумгайыт
Установлен новый тариф на пассажирские перевозки по маршруту Баку - Сумгайыт
30 июня 2024 г. 22:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi