Путин: Товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 13% в первом полугодии 2024 года

Товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 13% в первом полугодии 2024 года.

Товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 13% в первом полугодии 2024 года.

Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"По ключевому вопросу, а именно по вопросу торгово-экономического взаимодействия, наши отношения развиваются позитивно, с оборотом в четыре с лишним миллиарда [долларов США], и 4,5 [млрд долларов США] – это прямые инвестиции российские в экономику Азербайджана. Тенденция хорошая в первом полугодии - рост на 13%", - сказал он.

Он также предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обсудить развитие проекта коридора "Север - Юг".