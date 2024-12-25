Путин соболезнует в связи с крушением самолета AZAL в Казахстане

Президент РФ Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил соболезнования в связи с крушением азербайджанского пассажирского самолета в Актау.

Президент РФ Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил соболезнования в связи с крушением азербайджанского пассажирского самолета в Актау.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"К сожалению, был вынужден покинуть Санкт-Петербург президент Азербайджана Алиев. Путин уже созвонился с ним, выразил соболезнования в связи с крушением азербайджанского самолета в Актау", - сказал Песков журналистам.

Песков добавил: "Мы глубоко соболезнуем тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе и желаем скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить".

Отметим, что ранее пресс-служба президента Азербайджана сообщила, что глава государства прервал визит в Россию в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL в Казахстане.