Путин: Россия заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Россия заинтересована в расширении сотрудничества с предпринимателями Азербайджана, в том числе на продовольственном рынке.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Я разделяю Вашу оценку по поводу уровня и характера наших межгосотношений. Хочу отметить, что, несмотря на всю турбулентность в экономике, товарооборот между нашими странами растет", - сказал Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В прошлом году, напомнил российский президент, товарооборот между Россией и Азербайджаном увеличился на 12 с лишним процентов, а за I квартал текущего года рост составил почти 6%.

"Это говорит о том, что азербайджанские предприниматели пользуются ситуацией, которая складывается на наших рынках, в том числе и на продовольственном рынке. И я хочу подчеркнуть, что нас это очень радует", - сказал Путин.

Президент России добавил: "И больше того, если это сотрудничество будет расширяться, оно еще и лучше, мы в этом заинтересованы".

Глава государства подчеркнул, что Москва и Баку прилагают немало усилий к тому, чтобы диверсифицировать двусторонние отношения, и подчеркнул, что "для этого есть все предпосылки".

В начале встречи президент России поздравил своего азербайджанского коллегу с открытием в Баку первых Европейских игр. Церемония открытия игр, отметил Путин, была "впечатляющим зрелищем, талантливым и красивым".