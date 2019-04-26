Путин: Россия и впредь будет прилагать усилия для урегулирования карабахского конфликта

"Россия, как страна-сопредседатель Минской группы, и впредь будет прилагать усилия в направлении урегулирования конфликта".

Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин сказал в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической, инфраструктурной, инвестиционной, сельскохозяйственной, нефтегазовой, транспортной, промышленной, фармацевтической, образовательной, культурной, гуманитарной сферах, в том числе транспортного коридора "Север-Юг". Была отмечена успешная деятельность межправительственной комиссии и подчеркнуто наличие хороших возможностей для дальнейшего расширения экономического сотрудничества.

В ходе беседы был обсужден армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил усилия России как страны-сопредседателя в решении этого конфликта. Была выражена уверенность в том, что дружественные связи между нашими странами будут и впредь успешно развиваться.