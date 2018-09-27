 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Путин: Россия и Азербайджан выстраивают отношения на принципах добрососедства и взаимного уважения

    © Sputnik/ Mikhail Klimentyev

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Россия и Азербайджан выстраивают отношения на взаимном уважении и поиске баланса интересов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Азербайджано-российского межрегионального форума в Баку.

    "В целом, говоря об отношениях между Россией и Азербайджаном, хотел бы подчеркнуть, что отношения между нашими государствами, безусловно, выстраиваются на принципах добрососедства и взаимного уважения. Мы всегда ищем баланс интересов и находим его", - заявил В.Путин.

    Президент России отметил, что на азербайджанском рынке действует порядка 700 совместных компаний с российским участием, а общий объем прямых российских инвестиций в республику составляет более 1,5 миллиардов долларов.

    "В 2017 году заметно - почти на 12% - выросли поставки азербайджанской сельхозпродукции в Россию. Наши партнеры проявляют повышенный интерес к этой сфере", - сказал Путин.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi