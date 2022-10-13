Путин: Россия и Азербайджан постоянно держат в поле зрения ситуацию в регионе

Президент России Владимир Путин на встрече в Астане с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил, что они постоянно находятся на связи, обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества стран, а также держат на контроле ситуацию в регионе, сообщает Re

Президент России Владимир Путин на встрече в Астане с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил, что они постоянно находятся на связи, обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества стран, а также держат на контроле ситуацию в регионе, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Естественно, мы всегда в поле зрения держим вопросы, связанные с урегулированием ситуации в регионе", - сказал Путин.

Он отметил, что очень рад очередной встрече с президентом Ильхамом Алиевым. "Мы регулярно с вами встречаемся, и всегда есть, о чем поговорить, потому что достаточно большой объем взаимодействия по очень разным направлениям", - пояснил президент РФ.

Он напомнил, что Россия остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров Азербайджана, товарооборот государств растет, российские экономические операторы вложили 4,5 млрд долларов инвестиций в азербайджанскую экономику.