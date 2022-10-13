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Путин: Россия и Азербайджан постоянно держат в поле зрения ситуацию в регионе

Путин: Россия и Азербайджан постоянно держат в поле зрения ситуацию в регионе Президент России Владимир Путин на встрече в Астане с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил, что они постоянно находятся на связи, обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества стран, а также держат на контроле ситуацию в регионе, сообщает Re
Внешняя политика
13 октября 2022 г. 19:04
Путин: Россия и Азербайджан постоянно держат в поле зрения ситуацию в регионе

Президент России Владимир Путин на встрече в Астане с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил, что они постоянно находятся на связи, обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества стран, а также держат на контроле ситуацию в регионе, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Естественно, мы всегда в поле зрения держим вопросы, связанные с урегулированием ситуации в регионе", - сказал Путин.

Он отметил, что очень рад очередной встрече с президентом Ильхамом Алиевым. "Мы регулярно с вами встречаемся, и всегда есть, о чем поговорить, потому что достаточно большой объем взаимодействия по очень разным направлениям", - пояснил президент РФ.

Он напомнил, что Россия остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров Азербайджана, товарооборот государств растет, российские экономические операторы вложили 4,5 млрд долларов инвестиций в азербайджанскую экономику.

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Версия на английском языке Putin: Russia remains one of Azerbaijan's leading trade partners
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin: "Rusiya Azərbaycanın aparıcı ticarət və iqtisadi tərəfdaşlarından biri olaraq qalır"

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