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Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор

Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
Внешняя политика
12 марта 2021 г. 17:51
Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает российское бюро Report cо ссылкой на пресс-службу Кремля.

Лидеры стран обсудили реализацию договоренностей по Карабаху.

"11 и 12 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Также были затронуты вопросы разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

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