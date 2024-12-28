Владимир Путин принес президенту Ильхаму Алиеву извинения в связи с крушением самолета AZAL

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принес извинения, что инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принес извинения в связи с инцидентом с азербайджанским самолетом в воздушном пространстве РФ.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Президент РФ Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву 28 декабря.

В ходе телефонного разговора Владимир Путин выразил сожаление в связи с трагическим инцидентом, произошедшим 25 декабря с пассажирским самолетом "Азербайджанских Авиалиний", выполнявшим рейс по маршруту Баку-Грозный, который подвергся внешнему физико-техническому воздействию в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент Ильхам Алиев отметил, что пассажирский самолет, принадлежащий "Азербайджанским Авиалиниям", подвергся внешнему физико-техническому воздействию во время нахождения в воздушном пространстве России, полностью потерял управление и был направлен в сторону города Актау в Казахстане, и только благодаря мужеству и профессионализму пилотов смог совершить аварийную посадку. Глава государства подчеркнул, что наличие множественных отверстий в корпусе самолета, ранения пассажиров и членов экипажа инородными фрагментами, пробившими обшивку самолета еще в воздухе, а также показания выживших бортпроводников и пассажиров подтверждают факт внешнего физико-технического вмешательства.

В ходе разговора главы государств обсудили необходимость серьезного и всестороннего расследования всех обстоятельств этой трагедии и привлечения виновных к ответственности.

Президент Ильхам Алиев сообщил, что по предложению азербайджанской стороны для всестороннего расследования причин этой аварии сформирована комиссия из международных экспертов, которая уже приступила к работе.

Главы государств также подчеркнули, что следственный процесс по этому делу будет вестись прозрачно, и общественность будет регулярно информироваться.