Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву

3 сентября Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

3 сентября президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора состоялось всестороннее обсуждение текущей ситуации на Южном Кавказе. Отмечена важность скоординированных усилий по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и налаживанию экономических и транспортных связей в регионе. В этом контексте подтверждён настрой на последовательную реализацию основополагающих трехсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Президент Ильхам Алиев проинформировал о состоявшейся 31 августа в Брюсселе встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.

Во время телефонного разговора также были рассмотрены некоторые практические вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах.

Условлено о продолжении контактов.