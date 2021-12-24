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Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 60-летия
Внешняя политика
24 декабря 2021 г. 11:38
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева

Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 60-летия.

Как передает Report, в поздравительном послании говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего 60-летия.

Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди соотечественников и на международной арене как мудрый и опытный государственный деятель, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях. Под Вашим руководством Азербайджан добился общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях.

Дорожу нашими товарищескими отношениями. Буду рад продолжению конструктивного, содержательного диалога с Вами и тесной совместной работы в интересах дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнерства, а также упрочения региональной стабильности и безопасности.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов. Пользуясь случаем, прошу передать сердечный привет Вашей семье".

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
Версия на английском языке Putin congratulates Ilham Aliyev

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