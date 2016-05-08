 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Путин поздравил Ильхама Алиева c Днем Победы

    Президент России направил поздравительное письмо президенту Азербайджана

    Баку. 8 Май. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также граждан Грузии и Украины с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте Кремля.

    «В поздравительных посланиях президента России подчёркивается, что День Победы является священным праздником, который навсегда останется символом героизма и единения народов, отстоявших в кровопролитных сражениях родную землю и спасших мир от фашизма», — говорится в сообщении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi