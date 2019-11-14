Путин поздравил Аллахшукюра Пашазаде с юбилеем

Президент России Владимир Путин отметил многолетнее служение председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде делу укрепления мира в регионе. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в приветственном послании главы российского государства, которое зачитал на Втором саммите религиозных лидеров мира в Баку заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов.

"Ваше святейшество, примите искренние поздравления по случаю вашего 70-летия. Многолетним подвижническим служением, направленным на укрепление мира и общественного согласия на Кавказе, вы снискали высокий неоспоримый авторитет как в Азербайджане, так и за его пределами", - говорится в послании.

Президент России также отметил значимый вклад главы УМК "в упрочение плодотворного соработничества с центральными мусульманскими организациями России и Русской православной церковью, развитие российско-азербайджанских отношений, опирающихся на давние традиции дружбы, добрососедства, взаимного уважения и доверия".

Путин пожелал А.Пашазаде здоровья и "успехов в важной и востребованной духовно-просветительской, миротворческой миссии, во всех делах и начинаниях".

Кроме того, российский лидер наградил председателя УМК знаком отличия "За благодеяние" "за активную общественную деятельность, направленную на повышение нравственности и толерантности в обществе, установление атмосферы доверия между народами в культурно-религиозной сфере".

Награду юбиляру вручил на саммите Умаханов.

Второй саммит религиозных лидеров мира проходит в столице Азербайджана 14-15 ноября. В нем принимают участие религиозные лидеры и влиятельные общественно-политические деятели из 70 стран, в том числе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.