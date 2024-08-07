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Путин попросил Шойгу доложить на совещании об итогах поездок в Иран и Азербайджан

Путин попросил Шойгу доложить на совещании об итогах поездок в Иран и Азербайджан Президент России Владимир Путин попросил Шойгу доложить на совещании об итогах поездок в Иран и Азербайджан, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Внешняя политика
7 августа 2024 г. 17:49
Путин попросил Шойгу доложить на совещании об итогах поездок в Иран и Азербайджан

Президент России Владимир Путин попросил Секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу доложить на совещании об итогах поездок в Иран и Азербайджан, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Затем Сергей Кужугетович расскажет о результатах своей поездки в Иран и в Азербайджан", - сказал Путин, открывая совещание с руководителями силовых ведомств, министерства обороны, генерального штаба и ФСБ.

Напомним, что 6 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

До визита в Азербайджан С. Шойгу посетил Иран.

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Версия на азербайджанском языке Putin Şoyqudan İran və Azərbaycana səfərlərinin nəticələri barədə məlumat verməsini istəyib
Версия на английском языке Shoigu set to brief Putin on key takeaways from Iran, Azerbaijan trips

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