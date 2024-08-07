Путин попросил Шойгу доложить на совещании об итогах поездок в Иран и Азербайджан

Президент России Владимир Путин попросил Шойгу доложить на совещании об итогах поездок в Иран и Азербайджан, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Президент России Владимир Путин попросил Секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу доложить на совещании об итогах поездок в Иран и Азербайджан, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Затем Сергей Кужугетович расскажет о результатах своей поездки в Иран и в Азербайджан", - сказал Путин, открывая совещание с руководителями силовых ведомств, министерства обороны, генерального штаба и ФСБ.

Напомним, что 6 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

До визита в Азербайджан С. Шойгу посетил Иран.