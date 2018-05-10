 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Путин: Политическая мудрость и большой организаторский талант Гейдара Алиева снискали ему авторитет в стране и за ее пределами

    В Баку открылась выставка Гейдар Алиев: Личность. Миссия. Наследие© Sputnik/ Vitaliy Belousov

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ "Политическая мудрость и большой организаторский талант Гейдара Алиева снискали ему авторитет в стране и за ее пределами".

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина, зачитанного начальником Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимиром Черновым на открытии российско-азербайджанской историко-документальной выставки "Гейдар Алиев: Личность. Миссия. Наследие" в Центре Гейдара Алиева в Баку. 

    В обращении также отмечается, что Гейдар Алиев считал ключевым условием для развития страны "налаживание конструктивного партнерства, дружественных добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества  с Россией".

    "И сегодня эту политику достойно продолжает нынешний президент Ильхам Алиев", - говорится в обращении президента России. 

    В ходе открытия выставки было также зачитано обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева помощником президента по общественно-политическим вопросам Али Гасановым. 

    В обращении отмечается, что богатый опыт и организаторские способности выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева позволили ему возглавить независимый Азербайджан в тяжелое время.  Также Гейдару Алиеву принадлежит особая заслуга в налаживании тесного сотрудничества между Азербайджаном и Россией, которое сегодня носит стратегический характер.

    "Между нашими странами налажено взаимовыгодное сотрудничество, убежден, что выставка внесет свою лепту в развитие добрососедских отношений", - говорится в обращении президента  И. Алиева. 

    Открывшаяся сегодня в Баку выставка посвящается 95-летию со дня рождения Гейдара Алиева. На ней  представлены собранные российскими и азербайджанскими историками и архивистами материалы о жизни и деятельности Гейдара Алиева. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi