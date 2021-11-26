Путин поблагодарил Алиева за поддержку русского языка в Азербайджане

В Азербайджане большое внимание уделяется развитию русского языка .

В Азербайджане большое внимание уделяется развитию русского языка.

Как передает Report, об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.

В.Путин поблагодарил президента Азербайджана за то внимание, которое уделяется развитию русского языка.

"В стране 34% школьников Азербайджана учатся или так или иначе изучают русский язык. Это хороший показатель, который говорит о стремлении руководства Азербайджана и азербайджанского народа поддерживать близкие и разносторонние контакты", - заявил президент РФ.