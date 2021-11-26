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Путин поблагодарил Алиева за поддержку русского языка в Азербайджане

Путин поблагодарил Алиева за поддержку русского языка в Азербайджане В Азербайджане большое внимание уделяется развитию русского языка .
Внешняя политика
26 ноября 2021 г. 16:16
Путин поблагодарил Алиева за поддержку русского языка в Азербайджане
Владимир Путин
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В Азербайджане большое внимание уделяется развитию русского языка.

Как передает Report, об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.

В.Путин поблагодарил президента Азербайджана за то внимание, которое уделяется развитию русского языка.

"В стране 34% школьников Азербайджана учатся или так или иначе изучают русский язык. Это хороший показатель, который говорит о стремлении руководства Азербайджана и азербайджанского народа поддерживать близкие и разносторонние контакты", - заявил президент РФ.

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin İlham Əliyevə təşəkkür edib
Версия на английском языке Putin thanks Ilham Aliyev for supporting Russian language in Azerbaijan

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