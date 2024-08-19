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Путин: Отношения с Азербайджаном развиваются на основе декларации, подписанной еще в 2022 году

Путин: Отношения с Азербайджаном развиваются на основе декларации, подписанной еще в 2022 году Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на основе декларации, которая подписана еще в начале 2022-го года.
Внешняя политика
19 августа 2024 г. 13:33
Путин: Отношения с Азербайджаном развиваются на основе декларации, подписанной еще в 2022 году

Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на основе декларации, которая подписана еще в начале 2022-го года.

Как сообщает Report, об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Она успешно реализуется и хороший импульс для развития нашей двусторонней связи был придан в ходе вашего визита в апреле этого года в Москву", - сказал российский президент.

Он также указал на успешное развитие торгово-экономических связей.

"Мы говорили на нашей предыдущей встрече в России о том, что 4 миллиарда с небольшим [годовой товарооборот] – это хорошая цифра. Но она не соответствует потенциалу наших возможностей. И действительно, здесь можно говорить не только об энергетике, но и о промышленных кооперациях, транспортной логистике, легкой промышленности. У нас много направлений для совместной работы", - подчеркнул Путин, добавив, что четыре с лишним миллиарда прямых инвестиций азербайджанскую экономику - тоже неплохой показатель.

Президент РФ отметил, что более 1270 предприятий с российским капиталом работают в Азербайджане: "И это, безусловно, тоже не предел".

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Версия на английском языке Putin: Relations with Azerbaijan developing on basis of declaration signed back in 2022
Версия на азербайджанском языке Putin: Azərbaycanla münasibətlər 2022-ci ildə imzalanmış Bəyannamə əsasında inkişaf edir

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