Путин: Отношения с Азербайджаном по вопросу торгово-экономического взаимодействия развиваются позитивно

Отношения между Азербайджаном и Россией по ключевому вопросу, а именно по вопросу торгово-экономического взаимодействия, развиваются позитивно.

Отношения между Азербайджаном и Россией по ключевому вопросу, а именно по вопросу торгово-экономического взаимодействия, развиваются позитивно.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Астане.

"Обращаю внимание на то, что по ключевому вопросу, а именно по вопросу торгово-экономического взаимодействия, наши отношения развиваются позитивно. Четыре с лишним миллиарда товарооборот, 4,3-4,5, по-моему, – это прямые российский инвестиции в экономику Азербайджана. Тенденция хорошая, в первом полугодии уже, по-моему, 13 процентов рост. В общем, все позитивно развивается", - сказал он.