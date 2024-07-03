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Путин: Отношения с Азербайджаном по вопросу торгово-экономического взаимодействия развиваются позитивно

Путин: Отношения с Азербайджаном по вопросу торгово-экономического взаимодействия развиваются позитивно Отношения между Азербайджаном и Россией по ключевому вопросу, а именно по вопросу торгово-экономического взаимодействия, развиваются позитивно.
Внешняя политика
3 июля 2024 г. 18:14
Путин: Отношения с Азербайджаном по вопросу торгово-экономического взаимодействия развиваются позитивно

Отношения между Азербайджаном и Россией по ключевому вопросу, а именно по вопросу торгово-экономического взаимодействия, развиваются позитивно.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Астане.

"Обращаю внимание на то, что по ключевому вопросу, а именно по вопросу торгово-экономического взаимодействия, наши отношения развиваются позитивно. Четыре с лишним миллиарда товарооборот, 4,3-4,5, по-моему, – это прямые российский инвестиции в экономику Азербайджана. Тенденция хорошая, в первом полугодии уже, по-моему, 13 процентов рост. В общем, все позитивно развивается", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin: Azərbaycanla Rusiya arasında hər şey müsbət inkişaf edir

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