Президент России: Отношения с Азербайджаном носят характер стратегического партнерства

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Поступательное развитие российско-азербайджанских отношений имеет особое значение для сохранения региональной стабильности и безопасности на Южном Кавказе, реализации коренных интересов наших народов.

Как заявил Report, об этом в интервью АзерТАдж заявил президент России Владимир Путин в преддверии поездки в Азербайджан для участия во встрече лидеров Азербайджана, Ирана и России.

"Отношения России и Азербайджана носят характер стратегического партнёрства. В их основе - давние традиции дружбы и добрососедства, равноправие, уважение интересов друг друга, общие история и культура, переплетённые воедино судьбы миллионов людей", - заявил В.Путин.

По его словам, между странами углубляется взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в области энергетики, транспортной инфраструктуры, автомобилестроения, здравоохранения.

Наряду с этим глава российского государства указал, что Азербайджан развивает сотрудничество с рядом регионов России. "Сегодня 17 субъектов Российской Федерации реализуют соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве со своими партнёрами в Азербайджане. А предприятия и компании более 70 российских регионов поддерживают внешнеторговые отношения с Вашей страной", - указал он.

Президент подчеркнул, что Россия и Азербайджан тесно взаимодействуют на на Южном Кавказе в рамках СНГ и ведущих международных структур. "Значительный потенциал видим в расширении сотрудничества на Каспии. Прежде всего в рамках "каспийской пятёрки", в которую входят Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан, и формируемого трёхстороннего партнёрства с участием Ирана", - отметил В.Путин.

По словам российского президента, что большую роль в укреплении дружественных, добрососедских отношений играют гуманитарные связи. "Так, отмечу, что динамика контактов в области образования неуклонно нарастает. Сейчас в России обучается около 15 тыс. азербайджанских студентов, а в Азербайджане успешно работают филиалы российских вузов", - заявил глава государства.

В.Путин выразил убежденность, что "дальнейшее поступательное развитие российско-азербайджанских отношений имеет особое значение для сохранения региональной стабильности и безопасности, поддержания мира и взаимопонимания на Южном Кавказе, реализации коренных интересов наших народов".