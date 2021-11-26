Путин: Нормализация в регионе Южного Кавказа имеет для России особое значение

Мы собрались, чтобы подвести итоги работы за год. За это время было сделано немало.

Мы собрались, чтобы подвести итоги работы за год. За это время было сделано немало.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи.

По его словам, к сожалению, еще не все вопросы урегулированы. "Зная об инцидентах на границе, трагических, когда с обеих сторон гибнут люди. Это все вещи, которые требуют особого внимания с нашей стороны", - добавил В. Путин, при этом отметив, что никаких крупномасштабных инцидентов не происходило.

По его словам, создаются условия для будущей нормальной мирной жизни в регионе, в этих целях была создана трехсторонняя комиссия на уровне вице-премьеров трех стран.

"Есть основания полагать что в ближайшее время мы сможем не только подтвердить работу соответствующей группы по разблокированию транспортных коммуникаций, но и принять соответствующие необходимые для всех решения. Мне кажется в этом и состоит цель всех наших усилий – создать условия для возрождения региона. Чтобы люди могли бы чувствовать себя там в безопасности, развивать там экономику", - заявил президент РФ.

Он отметил, что нормализация ситуации в регионе имеет для России особое значение, учитывая особый характер отношений и с Азербайджаном, и с Арменией.

Он также отметил "заинтересованность со стороны Азербайджана и Армении в нормализации обстановки на границе и развития ситуации в позитивном ключе":

"Вы сейчас упомянули о разблокировании коммуникаций. В этом заинтересованы все, и Россия в том числе. Мы все-таки договариваемся о том, чтобы в ближайшее время наладить работу по делимитации и демаркации границ. Ясно, что вопрос сложный, он достался нам еще с Советского Союза. Четкой границы там не было. Но есть возможность об этом говорить".