Путин: Неурегулированные вопросы между Баку и Ереваном носят чисто технический характер

В целом, несмотря ни на какие сложности или проблемы, которых еще достаточно, все-таки ситуация развивается в направлении урегулирования. Одно из этих направлений - это работа по транспортным коммуникациям.

В целом, несмотря ни на какие сложности или проблемы, которых еще достаточно, все-таки ситуация развивается в направлении урегулирования. Одно из этих направлений - это работа по транспортным коммуникациям.

Как сообщает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, Армении и России в Москве.

По словам В. Путина, на встрече трех лидеров с глазу на глаз достигнута договоренность о том, чтобы в ближайшее время, через неделю организовать встречу вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, которые "снимут пока, так скажем, незачищенные вопросы".

Неурегулированные вопросы, отметил В. Путин, носят чисто технический характер. "Вопрос в терминологиях. Конечно, за этими терминами должно стоять точное понимание реалий и событий, которые последуют за подписанием соответствующих документов. Но, на наш взгляд, это преодолимые препятствия", - сказал он.

"Мне кажется, что это хорошая договоренность, которая вселяет надежду на то, что нерешенные вопросы будут решены", - сказал президент РФ.

Именно в этом формате [лидеров Азербайджана, РФ и Армении] удалось многого добиться и осенью 2020 года, когда были не только прекращены боевые действия, но затем запущена и работа по разблокированию экономических и транспортных коммуникаций, по делимитации границы, заметил президент РФ, добавив, что считает это залогом успешного решения вопросов.