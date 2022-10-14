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Путин назвал заявление Макрона по Карабаху "некорректным и неприемлемым"

Путин назвал заявление Макрона по Карабаху "некорректным и неприемлемым" Президент России Владимир Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о якобы деструктивной роли РФ по Карабаху, передает Report.
Внешняя политика
14 октября 2022 г. 11:27
Путин назвал заявление Макрона по Карабаху некорректным и неприемлемым

Президент России Владимир Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о якобы деструктивной роли РФ по Карабаху, передает Report.

Путин на заседании Совета глав государств СНГ отметил, что "с удивлением прочитал вчера некоторые комментарии президента Франции".

"Считаю, что в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта", - сказал Путин, отметив, что Макрон, судя по всему, не имеет информации о позиции сторон. "Поэтому они прозвучали некорректно, я бы сказал даже - извращенно, поэтому [они] неприемлемы", - добавил президент РФ, отметив, что РФ всегда искренне стремилась урегулировать любые конфликты, в том числе в Карабахе.

"Возможность будет - мы еще с президентом Франции пообсуждаем [это]", - подчеркнул Путин.

Ранее Макрон обвинил Россию в "разжигании конфликта" между Баку и Ереваном. Он отметил, что целью РФ является дальнейшая дестабилизация ситуации в регионе и в мире.

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Версия на английском языке Putin calls Macron’s statement on Karabakh ‘incorrect and unacceptable’
Версия на азербайджанском языке Putin Makronun Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri barədə dediklərinə cavab verib: “Bəyanatı qəbuledilməzdir”

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