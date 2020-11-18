Путин считает Азербайджан суверенным государством и надежным партнером

17 ноября президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24" акцентировал внимание на нескольких аспектах. Он отметил, что согласно международному праву Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана. Путин также подчеркнул неприемлемость вмешательства в конфликт Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку ни одно государство не нападало на Армению. Поведав о своей посреднической миссии по урегулированию карабахского конфликта, Путин заявил, что выслушал лидеров двух конфликтующих стран, связавшись с каждым из них в отдельности.
Комментируя Report заявление президента России, депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу затронул ряд важных аспектов в речи Путина: "Один из них связан с заявлением о том, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Таким образом, раз и навсегда положен конец армянским спекуляциям. Следует учесть, что эти слова произнес президент страны, являющейся правопреемницей царской России, два века назад переселившей армян на территорию Азербайджана и подарившей им государственность. Тем самым армян лишили возможности манипуляций на тему Нагорного Карабаха как в историческом, так и в правовом контексте".
По словам Хикмета Бабаоглу, президент России открыто признал Азербайджан суверенным государством, надежным партнером, наделенным в соответствии с нормами международного права правом на самооборону, и считает нормальным явлением осуществление нашей страной своих прав на восстановление суверенитета, что закреплено в статье 51 Устава ООН: "Оценив в этом контексте турецко-азербайджанский союз, было заявлено, что действия Турции не противоречат нормам международного права. И, наконец, Путин заявил, что Россия уважает международное право и верна своим обязательствам по отношению к союзникам, подчеркнув, что ОДКБ ни при каких обстоятельствах не имеет никакого отношения к нагорно-карабахскому вопросу. Все это, по сути, свидетельствует о том, что новые геостратегические условия, созданные Азербайджаном в нашем регионе, соответствуют международному праву, и Россия принимает это".
По словам Х.Бабаоглу, такая позиция Путина в дальнейшем будет носить хороший информативный характер в контексте осознания новой реальности всеми международными и региональными участниками: "Россия недвусмысленно озвучила свою официальную позицию всему информационному пространству. Российские медиа-структуры, сделав соответствующие выводы, должны будут внести определенные коррективы в свою информационную политику.
В заключение Путин, верно расценив силу и мощь азербайджанской армии, заявил, что непринятие Арменией этой истины было равносильно ее самоубийству. Все это создает хорошие перспективы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений на основе взаимного доверия и партнерства, что соответствует национальным интересам обеих стран".