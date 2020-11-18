Путин считает Азербайджан суверенным государством и надежным партнером

17 ноября президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24" акцентировал внимание на нескольких аспектах. Он отметил, что согласно международному праву Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана. Путин также подчеркнул неприемлемо

17 ноября президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24" акцентировал внимание на нескольких аспектах. Он отметил, что согласно международному праву Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана. Путин также подчеркнул неприемлемость вмешательства в конфликт Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку ни одно государство не нападало на Армению. Поведав о своей посреднической миссии по урегулированию карабахского конфликта, Путин заявил, что выслушал лидеров двух конфликтующих стран, связавшись с каждым из них в отдельности.

Комментируя Report заявление президента России, депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу затронул ряд важных аспектов в речи Путина: "Один из них связан с заявлением о том, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Таким образом, раз и навсегда положен конец армянским спекуляциям. Следует учесть, что эти слова произнес президент страны, являющейся правопреемницей царской России, два века назад переселившей армян на территорию Азербайджана и подарившей им государственность. Тем самым армян лишили возможности манипуляций на тему Нагорного Карабаха как в историческом, так и в правовом контексте".

По словам Хикмета Бабаоглу, президент России открыто признал Азербайджан суверенным государством, надежным партнером, наделенным в соответствии с нормами международного права правом на самооборону, и считает нормальным явлением осуществление нашей страной своих прав на восстановление суверенитета, что закреплено в статье 51 Устава ООН: "Оценив в этом контексте турецко-азербайджанский союз, было заявлено, что действия Турции не противоречат нормам международного права. И, наконец, Путин заявил, что Россия уважает международное право и верна своим обязательствам по отношению к союзникам, подчеркнув, что ОДКБ ни при каких обстоятельствах не имеет никакого отношения к нагорно-карабахскому вопросу. Все это, по сути, свидетельствует о том, что новые геостратегические условия, созданные Азербайджаном в нашем регионе, соответствуют международному праву, и Россия принимает это".

По словам Х.Бабаоглу, такая позиция Путина в дальнейшем будет носить хороший информативный характер в контексте осознания новой реальности всеми международными и региональными участниками: "Россия недвусмысленно озвучила свою официальную позицию всему информационному пространству. Российские медиа-структуры, сделав соответствующие выводы, должны будут внести определенные коррективы в свою информационную политику.

В заключение Путин, верно расценив силу и мощь азербайджанской армии, заявил, что непринятие Арменией этой истины было равносильно ее самоубийству. Все это создает хорошие перспективы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений на основе взаимного доверия и партнерства, что соответствует национальным интересам обеих стран".