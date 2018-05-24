Путин: "Мы будем и впредь укреплять стратегическое партнерство между Россией и Азербайджаном"

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня республики, который особенно широко отмечается в Азербайджане в нынешнем юбилейном году.

Ваша страна добилась впечатляющих успехов в экономической, социальной, научно-технической, гуманитарной и других областях. Весьма значителен авторитет Азербайджанской Республики на международной арене.

С удовлетворением отмечаю высокий уровень российско-азербайджанских отношений. Наши государства плодотворно сотрудничают на различных направлениях, активно взаимодействуют в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня.

Уверен, что мы будем и впредь всемерно укреплять стратегическое партнерство между Россией и Азербайджаном на благо дружественных народов наших стран, в интересах обеспечения международной стабильности и безопасности.

Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – благополучия и процветания".