​Путин может посетить Первые Европейские игры в Баку

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что президент России Владимир Путин может посетить Первые Европейские игры, которые пройдут в Баку в июне этого года.

Как передает Report, об этом он сообщил, отвечая на вопрос ТАСС.

"Действительно, приглашение имеется. Нельзя исключать, что такая поездка состоится. Но когда будет принято окончательное решение, мы об этом сообщим дополнительно", - сказал он.

Европейские игры - региональные международные комплексные спортивные соревнования среди атлетов Европейского континента, которые планируется проводить раз в четыре года под управлением Европейского олимпийского комитета. Первые Европейские игры планируется провести в 2015 году в столице Азербайджана, городе Баку. Церемония открытия намечена на 12 июня.