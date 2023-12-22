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Путин: Ильхам Алиев по праву пользуется высоким уважением среди соотечественников и за рубежом

Путин: Ильхам Алиев по праву пользуется высоким уважением среди соотечественников и за рубежом "Вы по праву пользуетесь высоким уважением среди соотечественников и за рубежом".
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 19:41
Путин: Ильхам Алиев по праву пользуется высоким уважением среди соотечественников и за рубежом

"Вы по праву пользуетесь высоким уважением среди соотечественников и за рубежом".

Как сообщает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительном письме в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Под Вашим руководством дружественный Азербайджан добивается значительных успехов в экономической и социальной областях, играет важную роль в региональных и международных делах. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами", - отметил Путин.

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Версия на азербайджанском языке Putin Azərbaycan lideri barədə: "Siz həmvətənləriniz arasında və ölkə hüdudları xaricində böyük hörmətə maliksiniz"

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