Путин и Медведев направили поздравительные письма первому вице-президенту Азербайджана

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджанской Республики Ее превосходительству госпоже Мехрибан Ариф гызы Алиевой.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемая Мехрибан Арифовна.

Поздравляю Вас с Международным женским днем.

Во все времена женщины были хранительницами домашнего очага, семейных ценностей и традиций, олицетворяли любовь и верность, душевное тепло и надежду.

Искренне желаю, чтобы в Вашей жизни было как можно больше светлых и радостных дней, и чтобы в делах и начинаниях Вам всегда сопутствовала удача.

Доброго здоровья, успехов, благополучия".

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев также направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана. В тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемая Мехрибан Арифовна.

Примите мои сердечные поздравления с замечательным праздником – 8 марта.

Этот день неизменно дарит тепло, улыбки и яркие эмоции. Весна – время обновления, которое несет нам радость, настраивает на особую волну. И наши лучшие пожелания и самые теплые слова 8 марта мы посвящаем женщинам.

Вы дарите своим семьям, друзьям и коллегам внимание и заботу, создаете дома атмосферу добра и гармонии. Пусть Вам во всем сопутствует удача, а родные и близкие будут счастливы и благополучны.

Крепкого Вам здоровья и всего наилучшего".