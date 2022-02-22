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Путин: Декларация знаменует переход наших межгосударственных отношений на качественно новый уровень

Путин: Декларация знаменует переход наших межгосударственных отношений на качественно новый уровень Только что подписанная нами с Президентом Азербайджанской Республики Декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана знаменует переход наших межгосударственных отношений на качественно новый уровень. Этот стратегический документ стал центра
Внешняя политика
22 февраля 2022 г. 23:42
Путин: Декларация знаменует переход наших межгосударственных отношений на качественно новый уровень

"Только что подписанная нами с Президентом Азербайджанской Республики Декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана знаменует переход наших межгосударственных отношений на качественно новый уровень. Этот стратегический документ стал центральным элементом и главным итогом состоявшихся переговоров".

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве 22 февраля.

"И весьма символично, что Декларация о союзничестве подписана в год 30-летия установления официальных дипломатических связей между Россией и Азербайджаном. За прошедшие десятилетия российско-азербайджанское сотрудничество заметно укрепилось и расширилось, наполнилось многими конкретными взаимовыгодными проектами в политической, экономической и гуманитарной сферах. И мы, безусловно, настроены на дальнейшее всемерное развитие по-настоящему тесного союзнического взаимодействия с опорой на прочные традиции дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учёта интересов друг друга", - отметил В.Путин.

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Версия на азербайджанском языке Putin: "Bəyannamə dövlətlərarası münasibətlərimizin keyfiyyətcə yeni səviyyəyə keçidi ilə əlamətdardır"

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