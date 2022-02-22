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Путин: Декларация о союзническом взаимодействии станет новым этапом в отношениях

Путин: Декларация о союзническом взаимодействии станет новым этапом в отношениях Подписание Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией станет новым этапом в развитии двусторонних отношений.
Внешняя политика
22 февраля 2022 г. 16:37
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии станет новым этапом в отношениях

Подписание Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией станет новым этапом в развитии двусторонних отношений.

Как передает Report со ссылкой на сайт Кремля, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве.

"Визит Ваш проходит в преддверии заметного события в наших двусторонних отношениях – 30-летия установления дипломатических отношений. И сегодня мы подпишем Декларацию о союзническом взаимодействии. Это, совершенно очевидно, новый этап в развитии наших отношений", - отметил Путин.

Что касается торгово-экономических связей, то они, по его словам, развиваются поступательно: несмотря на пандемию, в прошлом году товарооборот вырос на более чем на 16%.

"Это очень хороший показатель. Мы благодарны Вам за то, что Вы поддерживаете наше взаимодействие. У нас планы очень серьезные в этом отношении. Наши экономические связи достаточно хорошо диверсифицированы, и это создает хорошие предпосылки для дальнейшего движения вперед", - отметил президент РФ.

Касаясь процесса открытия коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, Путин сказал, что достигнуты определенные договоренности не только по обеспечению безопасности людей, которые там проживают, но и по развитию торгово-экономических связей, разблокированию транспортных коммуникаций.

"Российская Федерация, и другие ваши соседи, я знаю, заинтересованы в том, чтобы эти вопросы, в том числе по транспортным коммуникациям, решались, потому что в этом заинтересованы не только Азербайджан и Армения – заинтересованы и Россия, и, повторяю, все другие ваши соседи", - подчеркнул президент РФ.

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